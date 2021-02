Roma Primavera, Bamba: “Non abbiamo mai mollato. Sono soddisfatto della reazione”

Bamba è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Roma ai danni dell’Empoli. L’attaccante, alla fine della gara, è intervenuto a Roma Tv per rilasciare alcune dichiarazioni. Queste le parole:

BAMBA A ROMA TV

Cosa vi ha detto il mister per cercare di farvi portare a casa la vittoria?

Ha sempre tenuto la squadra viva e ci ha detto di dare il 200%. Spesso si rivolge alla panchina dicendo tante cose, perchè la panchina spesso è quella che ti fa vincere le partite

Sei entrato con tanta voglia e hai segnato. Sei soddisfatto?

Sì, sono soddisfatto dalla reazione della squadra in generale. Non abbiamo mollato e abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche soffrendo. Al di là della prestazione mia, ringrazio la squadra. E’ grazie a tutta la squadra che abbiamo vinto.

Il mister ha detto di essere contento di chi è entrato. Siete un gruppo in cui chi subentra dà tutto?

Sì, sempre. E’ questo che fa la forza di una squadra. Una squadra forte non si limita solo a vincere in campo. Serve l’impegno anche di chi non parte titolare e cercheremo di farlo per tutta la stagione.