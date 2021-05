La Roma Primavera si sta giocando le sue carte nel proprio campionato, anche se questo girone di ritorno non sta regalando tante gioie. A fine stagione scade il contratto di Alberto De Rossi che, fino a questo momento, era molto più fuori che dentro al progetto.

Ora, come riportato da Il Messaggero, le carte in tavola sono cambiate e il tecnico potrebbe rimanere a sorpresa. Si è orientati a rinnovare il contratto per un altro anno.