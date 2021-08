Roma, presentata la seconda maglia: bianca con i colori giallo, arancione e rosso sulla manica – FOTO

La passione dei tifosi è stata l’ispirazione per il design la nuova divisa Away firmata da New Balance per il 2021-22.

Nel realizzare la nuova maglia da trasferta, New Balance ha preso spunto dall’atmosfera della Curva Sud e dal suo mare di sciarpe e bandiere giallorosse. Il cuore pulsante dello Stadio Olimpico rivive così nella palette di colori dei dettagli della maglia.

La nuova tenuta da gioco sarà indossata per la prima volta in casa del Trabzonspor, giovedì sera nell’andata del payoff di Conference League. Il design completamente bianco è arricchito da inserti sui bordi delle maniche e sul retro del colletto in giallo, rosso e arancione, che celebrano i colori globalmente riconosciuti dei giallorossi.

Il capitano dell’AS Roma Women, Elisa Bartoli, ha dichiarato: “Sentiamo lo spirito della Curva Sud ovunque andiamo, e questa nuova maglia da trasferta rappresenta la passione dei tifosi dell’AS Roma in tutto il mondo”.

La disposizione delle tonalità utilizzate sui dettagli della nuova maglia riporta alla mente anche le divise utilizzate tra il 1979 e il 1980, che hanno segnato l’inizio di uno dei capitoli di maggior successo nella storia del Club. La divisa è completata da pantaloncini e i calzettoni in toni coordinati, mentre una engineered body map è inclusa sul retro per la ventilazione e l’assorbimento dell’umidità.

Il General Manager di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: “New Balance si ispira all’incredibile storia dell’AS Roma e all’incrollabile supporto mostrato dalla sua tifoseria. Il club e i suoi sostenitori hanno un legame incredibile, e la nostra prima maglia Away riconosce il loro grande contributo alla squadra“.

Il kit del portiere si presenta in arancione con un pattern a contrasto di colore giallo. New Balance ha applicato una tecnologia di progettazione all’avanguardia in tutte le maglie 2021-22 per garantire prestazioni superiori. Sviluppato utilizzando NB Dry per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal calcio d’inizio al fischio finale.

