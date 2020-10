Roma, prende quota Michael Emenalo come nuovo direttore sportivo

Archiviato il mercato, ora la Roma inizia a ragionare sul prossimo direttore sportivo. Come riporta Gazzetta.it, ci sono vari profili al vaglio della dirigenza proposti da Eric Williamson. L’obiettivo è coprire il ruolo prima di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni proprio la pista straniera sarebbe la più accreditata. Tra i più convincenti agli occhi della nuova dirigenza giallorossa c’è sicuramente Ralf Rangnick, che ha interloquito direttamente con i Friedkin in un colloquio privato. Nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che porta a Michael Emenalo, ex direttore tecnico del Chelsea e certamente gradito dalla proprietà. Intrigano anche Victor Orta del Leeds e Luis Campos, ex Monaco e Lille che potrebbe anche essere sfruttato come tramite per essere indirizzati verso altri profili. Tutte piste che, per un motivo o per un altro, hanno destato interesse assoluto nei Friedkin anche vista l’incertezza che aleggia attorno al rapporto tra Fabio Paratici e la Juventus. Un futuro nebuloso che non ha tuttavia spinto i giallorossi a spegnere definitivamente i riflettori sul d.s. bianconero. Giovedì prossimo, giornata in cui è prevista l’assemblea della Juventus e durante la quale le strade di Paratici e del patron Agnelli potrebbero anche dividersi di comune accordo: se si materializzasse questo scenario, la Roma potrebbe decidere di accelerare in maniera importante.