L’inizio della stagione si avvicina, domani infatti ci sarà il raduno al Fulvio Bernardini. Dopo l’annullamento della tournée asiatica, la Roma deve rivedere i propri impegni estivi, e prende sempre più piede l’ipotesi del ritiro in Portogallo. In attesa della decisione definitiva, le sfide certe in programma sono quelle contro la Boreale di sabato 15 luglio alle 10:30 a Trigoria (a porte chiuse) e la trasferta contro il Tolosa di domenica 6 agosto alle ore 19:30. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero in programma anche un test anche contro la Ternana.