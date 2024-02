Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’urna di Nyon, per gli ottavi di finale di Europa League, ha messo davanti alla Roma la formazione inglese allenata da Roberto De Zerbi – gara di andata il 7 marzo all’Olimpico (ore 18.45), ritorno il 14 (ore 21). “Sarà sicuramente difficile – le parole dell’allenatore del Brighton – De Rossi è un mio amico, le nostre figlie sono molto amiche e ho grande stima per lui”.

“Sapevo da prima che venisse scelto dalla Roma che poteva essere un grande allenatore, perché da giocatore ha sempre dimostrato un carattere incredibile e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici, ma spero di vincere. Sarà una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti in Europa dobbiamo vincere contro la Roma o contro chiunque altro”.