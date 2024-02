Corriere della Sera (C. Passerini) – Assalto all’Europa. Un’altra volta. Come un anno fa, quando arrivammo a portare una squadra in tutte e tre le finali di coppa. Ok, siamo solo a febbraio, è indiscutibilmente presto per capire se riusciremo a replicare l’impresa, o magari a fare meglio, alzando un trofeo, ma una cosa è certa: il trend è positivo, qualcosa (finalmente) sta cambiando e forse è ora di smetterla con facili sentenze sulla nostra Serie A.

La Roma ha sì scartato Liverpool e Leverkusen ma ha trovato gli inglesi di Brighton, mentre l’Atalanta che era in prima fascia ha pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona. De Rossi dovrà testarsi col laboratorio De Zerbi. In Premier i Gabbiani della Manica sono settimi, ma attenzione: la qualità del gioco è alta e RDZ conosce il calcio italiano. La qualificazione tuttavia resta alla portata. Sarà un bel duello tattico.