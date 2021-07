Roma, per Xhaka è braccio di ferro

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sbarcato ieri Rui Patricio, adesso Mourinho spera di avere presto in squadra un altro suo pupillo, Granit Xhaka. C’è tanto lavoro da fare per Tiago Pinto in queste settimane, sia per chiudere le operazioni portate avanti da tempo come il centrocampista dell’Arsenal, sia per sfoltire la squadra che conta ancora tanti indesiderati. Il general manager sta portando avanti un vero e proprio braccio di ferro con il club londinese per non arrivare a spendere i 20 milioni richiesti per lo svizzero: la Roma è ferma a 15 milioni e sta temporeggiando aspettando che Xhaka ribadisca ulteriormente ai Gunners la volontà di trasferirsi nella capitale. La sensazione è che questo stallo presto si sbloccherà.