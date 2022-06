Roma, per Mourinho il primo rinforzo: in arrivo Matic, suo vecchio pallino

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma sta per piazzare il primo colpo per la prossima stagione. La società è ad un passo da Nemanja Matic, 34 anni da compiere il primo agosto, che si libera a parametro zero dal Manchester United. Il centrocampista serbo è un vero e proprio pallino di Mourinho, che pochi giorni fa ne aveva parlato in toni entusiastici, e che in passato lo aveva voluto al Chelsea e al Manchester.

Nei prossimi giorni la Roma conta di annunciare il nuovo acquisto, che di fatto prende il posto di Mkhitaryan, finito all’Inter: a Matic, 32 partite nell’ultima stagione, infatti è stata proposta la “formula Miki”, vale a dire un anno di contratto a 3.5 milioni netti più bonus, con possibilità di prolungamento automatico dopo un certo numero di presenze.

Per il momento il più vicino alla Roma sembra essere Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo Glimt. A metà della prossima settimana è previsto un incontro con la società norvegese per accelerare il suo arrivo nella Capitale. L’attaccante, che ha il contratto in scadenza a dicembre, ha già un accordo con la Roma, ma il Bodo non vuole lasciarlo andare prima dei preliminari di Champions League a luglio: è un attaccante esterno, più da 4-2-3-1 che da 3-4-2-1.