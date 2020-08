Roma, per il ruolo di d.s. c’è anche Ausilio. Direttore tecnico: può tornare Totti

Corriere dello Sport (R.Maida) – Aspettando il 17 agosto, data fissata per il closing della trattativa tra Friedkin e Pallotta per il passaggio di mano della Roma, spunta un nuovo nome per la direzione sportiva. Prende quota anche la candidatura di Piero Ausilio. L’attuale ds dell’Inter era stato cercato da Fienga anche lo scorso anno, prima di virare su De Sanctis. Allora Ausilio scelse di rinnovare il contratto con l’Inter: oggi, alla luce del rapporto con Conte che non è decollato, lo scenario potrebbe cambiare di fronte ad un’eventuale offerta del club giallorosso, che finora non è stata formulata. Non è escluso, inoltre, che la nuova proprietà scelga anche un direttore tecnico, figura per il quale sono state valutate tutte le ipotesi. Tra i nomi vagliati anche Fabio Capello, oltre a Francesco Totti.