Roma, Pellegrini già super: ora si aspetta Dybala. Zaniolo, niente Juventus

Leggo (F. Balzani) – In attesa della Joya (in campo) la Roma riparte nel segno di Pellegrini sotto gli occhi dello stesso Dybala e in un clima tutt’altro che amichevole. Il risultato premia 3-2 lo Sporting Lisbona ma nel calcio di luglio conta poco, anzi niente.

Mourinho mette in campo i titolari contro lo Sporting che va avanti su un rigore inventato dall’arbitro per intervento di Ibanez. Alla mezz’ora il pari: cross di Pellegrini e deviazione di Inacio che riporterà i portoghesi in vantaggio in una ripresa bollente con tanti accenni di rissa e il nervosismo di Zaniolo nel finale. Ci pensa ancora il capitano: destro forte su cross di Abraham e 2-2. Nel finale Tabata chiude il match su errore di Cristante prima del tentativo di Zalewski.

Tutti gli occhi cercavano Dybala che è apparso nella ripresa in tribuna al fianco di Pinto e dei Friedkin (osannati) e non è andato in panchina a causa dei ritardi sulla stesura di un contratto complesso. L’argentino ieri mattina si è allenato in solitaria in attesa dell’annuncio fatidico. La presentazione alla stampa fissata al 6 agosto. Paulo ha pranzato coi compagni e parlato a lungo con un entusiasta Mourinho. Ma come si dice in questi casi l’appetito vien mangiando. Dopo Dybala, infatti, potrebbe arrivare a breve anche il colpo a centrocampo e intanto tramonta quasi del tutto la pista Juve per Zaniolo.