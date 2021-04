Roma, Pellegrini adesso ha qualcosa di Totti

corrieredellosport.it (G.D’Ubaldo) – Dopo l’Italia, Pellegrini si è ripreso la Roma. Contro il Sassuolo ha giocato a centrocampo e il suo rigore ha permesso di sbloccare la partita, ma non è bastato per vincere. E’ il primo giocatore italiano della Roma ad aver segnato almeno cinque gol e realizzato sei assist in una singola stagione di Serie A. Prima di lui c’era riuscito Totti nel 2014-2015. Inoltre nessun centrocampista del campionato incide come lui in fase offensiva.

E’ rimasto deluso per la mancata vittoria ed è abituato a scendere in campo stringendo i denti senza risparmiarsi. Ora lo attende un tour de force per tutto aprile perchè Fonseca a lui non rinuncia mai. Contro l’Ajax dovrebbe giocare dietro la punta, il ruolo che preferisce. Intanto per quanto riguarda il rinnovo l’appuntamento è per la fine della stagione. Sarà sempre di più al centro del progetto dei Friedkin ed è ormai evidente che la fascia di capitano sarà sua.