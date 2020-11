Roma, Pedro eletto “Player of the Month” dai tifosi – VIDEO

Pedro è stato nominato giocatore del mese dai tifosi giallorossi. È questo il risultato del sondaggio lanciato in questi giorni dalla Roma sui social per il “Player of the Month” di ottobre. La scelta non è certamente casuale viste le ottime prestazioni dell’attaccante spagnolo con 3 gol già all’attivo. A comunicarlo la stessa società sui propri canali Twitter. Inoltre, tra coloro che hanno votato, verrà sorteggiato un vincitore che si aggiudicherà la maglia firmata dallo spagnolo.

📊 Avete scelto @_Pedro17_ come Player of the Month di ottobre 👏 🟥🟧🟨 Uno dei partecipanti al voto si aggiudicherà una maglia autografata dal nostro numero 11 😎#ASRoma pic.twitter.com/E1JMVcfQx6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 8, 2020