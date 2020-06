La Roma riparte da Pedro, il contratto è di due anni

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma si è assicurata Pedro, il futuro dell’esterno spagnolo è in giallorosso. Il calciatore si libererà a parametro zero e firmerà un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, da 3,5 milioni a stagione. Per il decreto crescita la tassazione è agevolata. Confermato il primo colpo, la società si muove per le conferme di Smalling e Mkhitaryan, prima di puntare ad un centravanti che sostituisca Kalinic nel ruolo di vice-Dzeko. Per il resto si penserà alle cessioni, cercando di sistemare il bilancio. I primi nomi in uscita sono Kluivert, Under e Schick. Il turco ha mercato in Premier League, Manchester United su tutti, e la sua cessione sarà trattata direttamente da Baldini, visti gli ottimi rapporti con i club inglesi. Per quanto riguarda Schick: è scaduta l’operazione del Lipsia, che non vuole pagare i 28 milioni prestabiliti, ma ne offre 20. Il ceco piace anche al Newcastle.