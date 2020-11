Roma, paura a Trigoria. Anche Kumbulla è positivo al Covid-19

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Ciao a tutti, dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi”. Firmato Marash Kumbulla, il ventenne difensore albanese dodicesimo calciatore della rosa della Roma a essere stato colpito dal Coronavirus. A Trigoria è in corso un vero e proprio cluster perché negli ultimi cinque giorni sono stati 6 i casi di positività al coronavirus: venerdì è toccato ad Edin Dzeko; domenica mattina a Pietro Boer, portiere della Primavera; lunedì è stata la volta di Lorenzo Pellegrini, Davide Santon e Federico Fazio; infine, ieri, è stata la volta di Kumbulla. Sei casi in meno di una settimana, tanti quanti ce n’erano stati dall’inizio della pandemia, con Mirante, Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert, Calafiori e Diawara. È evidente che qualcosa nel meccanismo di prevenzione messo in atto dalla società giallorossa, che si è distinta in questi mesi per un rispetto maniacale dei protocolli, sia andato storto.