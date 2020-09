Roma, pasticcio-Diawara: con il Verona rischia lo 0-3 a tavolino

Gazzetta.it (A.Pugliese) – Verona-Roma è finita 0-0, ma per l’omologazione del risultato bisognerà aspettare il Giudice Sportivo. Da regolamento Diawara non avrebbe potuto scendere in campo in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Ogni squadra deve consegnare una lista ad inizio campionato a cui aggiungere tutti gli Under 22 che vuole. Nella scorsa stagione il centrocampista faceva parte di quella cerchia, ma il 17 luglio Diawara ha compiuto 23 anni ed è dovuto scalare nella lista principale. Questa cosa, però, non è stata fatta con il giocatore che è rimasto nella lista degli Under. Il regolamento prevede una sconfitta per 3-0 come è successo nel 2016 al Sassuolo. A Trigoria, comunque, sono pronti a fare immediatamente ricorso. Questo perché l’errore c’è effettivamente stato, ma è un errore che è stato fatto in buonafede e non con l’intento del dolo o della frode.