Non solo segnali positivi per la Roma nel corso della gara del Parma. Roger Ibanez infatti, autore di una buona prestazione, ha chiesto il cambio per un problema fisico. Più nello specifico ha un risentimento al flessore della coscia destra. Ed è stato accontentato: al suo posto è entrato Jesus. Si valuterà la sua condizione nelle prossime 24 ore, quando saranno effettuati anche esami strumentali.