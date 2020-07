E’ partita nel peggiore dei modi la partita della Roma contro il Parma. Rigore, trasformato da Kucka, e cartellino giallo per Bryan Cristante. Il centrocampista, oggi utilizzato da difensore centrale, era diffidato e dovrà saltare la partita di sabato contro il Brescia. Stessa sorte nel secondo tempo per Mkhitaryan che ha ricevuto il giallo per fermare una ripartenza degli ospiti. Anche lui salterà la trasferta contro le Rondinelle.