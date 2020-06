Seller financing, la stoccata di Jim Pallotta

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – L’intervista di Pallotta al sito della Roma è stata letta e mtabolizzata da Friedkin. Si può vedere in due diversi modi: apertura per i più ottimisti e un’entrata a gamba tesa del bostoniano per i più pessimisti.

L’attuale presidente giallorosso ha parlato di “Seller Financing” che sarebbe un accordo immobiliare in cui l’acquirente firma un mutuo direttamente con il venditore. E’ utilizzato spesso da società che hanno difficoltà a ottenere prestiti dagli istituti di credito.