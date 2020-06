Pallotta rassicura i piccoli soci. Resta l’allarme per il maxi-rosso

Corriere dello Sport (R.Maida) – Pallotta ha rassicurato i piccoli soci che ieri si sono virtualmente riuniti per il confronto nell’assemblea degli azionisti. Confermato il rosso da 126 milioni, ma anche l’impegno del detentore del pacchetto di maggioranza a garantire la continuità aziendale. I 42 milioni mancanti serviranno per coprire le riserve che la legge stabilisce come obbligatorie per un’azienda. In ottica ricavi, aspettando Friedkin, occorre registrare che la Roma non è affatto soddisfatta dell’accordo stipulato con la Nike. Fienga, da molto tempo, mira a ridiscuterlo perchè poco remunerativo e ancora piuttosto lungo. Esistono anche dei malus per la mancata qualificazione alla Champions League che hanno suggerito al direttore commerciale Calvo di cercare strade alternative. Una di queste è Under Armour che già sponsorizza alcune squadre di calcio e sta provando ad allargare i propri investimenti.