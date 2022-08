Roma, oltre 150 mila tifosi all’Olimpico

La Gazzetta dello Sport – Oltre 150 mila persone nelle prossime tre partite all’Olimpico. L’entusiasmo tra i tifosi giallorossi non conosce argini e il recente arrivo di Dybala in giallorosso non ha fatto altro che accrescerlo.

Così per l’amichevole del 7 agosto contro lo Shakhtar sono stati venduti finora oltre 53 mila biglietti (l’ultima amichevole a capienza piena all’Olimpico fu Roma-Real Madrid del 2019, dove si sfiorarono i 30 mila tifosi), mentre per le due partite di A con Cremonese e Monza siamo già a 53.400 e 51.000.