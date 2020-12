Roma non scivolare

Il Tempo (A.Austini) – Pioverà. Tanto. Prima della partita e anche durante. Per la Roma la sfida di oggi pomeriggio col Sassuolo si annuncia più scivolosa di quanto non possa essere di per sé una gara contro la banda di De Zerbi, capace di tutto e il suo contrario. Sperando che i teloni sistemati da ieri sera sul prato dell’Olimpico dagli addetti Sport & Salute rendano il terreno di gioco almeno accettabile, Fonseca si presenta al match ancora in emergenza: oltre a Mancini sono rimasti fuori dai convocati Smalling e Veretout, mentre Kumbulla c’è e l’intenzione è quella di schierarlo dal 1′ nonostante il lungo stop causa Covid. Nella formazione provata ieri dal tecnico durante la rifinitura l’albanese era sul centrosinistra della difesa a tre, con Cristante in mezzo e Ibanez a destra. A centrocampo Villar sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Diawara, che viene quindi scavalcato nelle gerarchie anche dal giovane spagnolo e a gennaio potrebbe diventare un uomo mercato in uscita.