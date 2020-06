Dal 2014 la Nike è diventata la sponsor tecnico della Roma, ma la ricerca di nuovi, e soprattutto maggiori, introiti per le casse non smettono mai. La Gazzetta dello Sport scrive che in casa giallorossa stanno pensando di passare alla Under Armour qualora non si trovasse un accordo per ridiscutere del contratto con la Nike che scadrà il 31 maggio del 2024.