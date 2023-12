Serata storta per Walter Mazzarri, oltre alla sconfitta per 2-0 contro la Roma di Mourinho, l’allenatore del Napoli ha perso il bus con la squadra. Trattenuto dai giornalisti, il tecnico dei partenopei è stato costretto a tornare nel capoluogo campano in taxi, come riportato da repubblica.it. Oltre al danno, la beffa. Dopo la sconfitta con il Frosinone, arriva il ko con i giallorossi e la squalifica di Osimhen e Politano.