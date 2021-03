Edin Dzeko sarà titolare. Il bosniaco è pronto a partire dal 1′ contro il Napoli nella 28ª giornata di Serie A. Il match è in programma per domani alle ore 20.45. A rivelarlo è Angelo Mangiante di Sky Sport attraverso un tweet: “Gioca titolare Edin Dzeko”. Borja Mayoral si siederà dunque in panchina dopo aver giocato la gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League.

Gioca titolare Edin Dzeko. #RomaNapoli — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 20, 2021