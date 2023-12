Pagine Romaniste (L. Meriggioli – F. Castellucci) – Big match prenatalizio per la Roma di José Mourinho. I giallorossi, privi ancora di Dybala, accolgono il Napoli campione d’Italia allo stadio Olimpico. Dopo la sconfitta per 0-4 in Coppa Italia, Osimhen e compagni proveranno a rovinare le feste romaniste. La buona notizia per lo Special One è il recupero di Mancini, anche se non al meglio. Il difensore giocherà, perché anche se con la pubalgia, come detto da Mou: “La squadra ha bisogno di lui”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-NAPOLI

A difendere la porta ci sarà Rui Patricio, davanti a lui il terzetto di difesa sarà composto dall’imprescindibile Mancini affiancato da Llorente e N’Dicka. A centrocampo spazio a Paredes, Cristante e Bove, fresco di rinnovo fino al 2028. Panchina per Renato Sanches (dopo la sostituzione lampo contro il Bologna) e il capitano Pellegrini. Sulle corsie dovrebbero esserci Spinazzola a sinistra e Karsdorp a destra. In attacco dopo la squalifica torna Lukaku, che con Dybala out farà coppia con il Gallo Belotti preferito ad El Shaarawy e Azmoun.

ROMA-NAPOLI, DOVE VEDERLA

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

ROMA-NAPOLI ARBITRA COLOMBO, AL VAR IRRATI

Sarà il fischietto della sezione di Como a dirigere il match tra la Roma e il Napoli. Ad assisterlo Di Iorio e Tolfo. IV uomo sarà La Penna. In sala Var Irrati, con Giua Avar. Tre i precedenti con i partenopei, due vittorie e una sconfitta. Con i giallorossi invece, 2 vittorie e un pareggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Renato Sanches, Pellegrini, Zalewski, Kristensen, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy.

Indisponibili: Dybala, Abraham, Smalling, Kumbulla, Aouar.

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Oshimen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Cajuste, Demme, Raspadori, Lindstrom, Simeone, Zerbin, Gaetano.

Indisponibili: Olivera, Elmas.

Squalificati: –