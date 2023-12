La 17ª giornata di Serie A parte con i match tra Empoli e Lazio, Sassuolo e Genoa. Al Castellani i biancocelesti partono subito forti, trovando il vantaggio con Guendouzi, avvicinandosi al raddoppio sempre con il francese. Sarri perde in 3’ sia Immobile che Luis Alberto per infortunio. Provedel evita il pareggio con una serie di miracoli su Maldini e Cambiaghi. Nella ripresa al 67′ Zaccagni segna il raddoppio in contropiede. Finisce 0-2 per la Lazio.

Al Mapei parte meglio la squadra ospite, che ci prova con Ekuban. Il Sassuolo passa in vantaggio poco prima della mezz’ora grazie al sesto gol stagionale di Pinamonti. Al 64′ pari di Gudmundsson su rigore, mentre nel finale arriva il raddoppio di Ekuban. Termina con una sconfitta per i neroverdi la sfida contro il Genoa.