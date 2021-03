Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani. El Shaarawy e Dzeko titolari, c’è Ibanez. Out Pedro

Pagine Romaniste – La Roma questa sera non può sbagliare. Il Napoli si presenta all’Olimpico in grande forma dopo aver battuto nell’ultimo turno il Milan. Paulo Fonseca e i suoi ragazzi si giocano tanto in questo big match fondamentale per la corsa al quarto posto. In porta ci sarà come al solito Pau Lopez. Bryan Cristante sarà al centro della difesa con ai suoi lati Mancini e Ibanez. Confermati sulle fasce Spinazzola e Karsdorp, così come la coppia in mediana formata da Villar e Diawara. Le novità più grandi arrivano in attacco. Il tecnico portoghese infatti, rispetto alla trasferta di Kiev, cambia tutto l’attacco: la punta centrale sarà Dzeko, alle sue spalle spazio ad El Shaarawy e Pellegrini.

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Spinazzola, Diawara, Villar, Karsdorp; El Shaarawy, Pellegrini; Dzeko.

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

