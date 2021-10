Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani. Confermato in blocco l’11 iniziale di Torino

Pagine Romaniste – Il Napoli per ripartire. Dopo il 6-1 subito in Norvegia la Roma è chiamata al riscatto davanti al suo pubblico (50mila i presenti) contro la squadra che, finora, le ha vinte tutte in Serie A. La formazione giallorossa è presto fatta: è confermato in blocco l’11 che è partito domenica scorsa contro la Juventus. Anche Zaniolo è recuperato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO (4-2-3-1)

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

