Prima gara in Coppa Coni, trofeo vinto nel 1927-28

Corriere della Sera (M. Perrone) – Nel 1927-28, sua prima stagione di attività, la Roma vinse la Coppa Coni, riservata alle 8 squadre che non erano tra le 8 qualificate per il girone finale del campionato, che avrebbe assegnato lo scudetto al Torino. Primo incontro l’8 aprile 1928, Roma-Napoli. I giallorossi vinsero 4-1, con la pioggia che ridusse il campo a un pantano. I padroni di casa erano passati in svantaggio con la rete di Innocenti, ma la marcatura di Cappa e la tripletta di Fasanelli ribaltarono il risultato.