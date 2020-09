Roma-Napoli, c’è l’accordo per Milik

Corriere dello Sport (A. Giordano) – La Roma è ad un passo dall’acquisto di Milik. I giallorossi e il Napoli hanno trovato una base di intesa. Si parla di 3 milioni di prestito più 15 di riscatto obbligatorio. Inoltre ci saranno 7 milioni di bonus per un totale di 25 milioni. C’è da dire però che il polacco non ha ancora accettato. Se dovesse decidersi a trasferirsi nella Capitale, allora i giallorossi libereranno Dzeko che andrà alla Juventus. E pensare che il polacco lo voleva Sarri alla Vecchia Signora, prima dell’addio. I partenopei intanto sono alla ricerca di un esterno destro e Under corrisponde pienamente a questo profilo se non fosse che ha chiesto un quinquennale a 3,2 milioni a stagione.