Roma-Napoli 0-0, la moviola: male Massa. Anguissa, rigore se solo il VAR…

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Insufficiente Massa, in un big match dopo che questa estate, coinvolto nello scandalo dei rimborsi, aveva scritto nell’etere che era finita. Troppi errori disciplinari (Osimhen e Abraham hanno rischiato l’espulsione, mancano diversi gialli) e tecnici (per tutti: su Anguissa il rigore poteva starci, soprattutto se il VAR…). I giocatori in campo l’hanno accettato poco. Dopo la fine (fischiata con anticipo, per il fallo di Zaniolo s’è rimasti fermi parecchio) un rosso per Spalletti che appare poco chiaro.

Viña ricadendo colpisce Anguissa con lo scarpino sinistro che struscia il tendine d’Achille della gamba destra dell’azzurro: Massa non lo vede, ma il VAR (Di Bello) avrebbe dovuto segnare l’OFR. E, nel caso, sarebbe arrivato il rigore.

Mancano i gialli a Viña e a Zielinski. Brutto gesto di razione di Osimhen su Mancini, Var controlla e tace. Poco dopo Abraham (già ammonito) alza la gamba e colpisce – non volontariamente – Zielinski: ci poteva stare il secondo giallo. Giusto il rosso a Mou, ma la sua reazione scomposta è dovuta a un errore di Massa: la trattenuta di Insigne a Zaniolo è netta (sui calzoncini). Osimhen offside (oltre Ibañez) sul cross di Fabian Ruiz, gol annullato, bene (anche perché ottimamente posizionato) l’assistente Imperiale.