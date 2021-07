Roma, Mourinho subito al lavoro: venerdì e sabato doppio allenamento

Dopo l’arrivo in bello stile e qualche risata iniziale (complice il giro in vespa), ora Mourinho comincia a fare sul serio. Domani mattina infatti la squadra verrà sottoposta ad alcuni test, alle 13:30 la conferenza stampa del portoghese che alle 17 dirigerà il suo primo vero allenamento. Mourinho vorrà dai suoi il massimo impegno e sforzo per lavorare sodo, assorbire i suoi insegnamenti e ritrovare la migliore condizione per il 19 agosto, prima gara della Conference League. Proprio per questo venerdì e sabato i calciatori faranno una doppia seduta di allenamento: appuntamento a Trigoria entro le 10, poi in campo per un’ora e mezza. I giocatori seguiranno una dieta indicata dal nutrizionista, con dei piatti preparati dallo chef del club, Luka Jurovich. I giocatori, in ogni caso, potranno comunque tornare la sera a casa dalle proprie famiglie. Infine dopo tre giorni, Mourinho concederà un giorno di riposo alla squadra: domenica i giocatori resteranno a casa a ricaricare le batterie in vista di una settimana che si preannuncia di grande lavoro.

corrieredellosport.it.