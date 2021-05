Roma, Mourinho prepara lo sbarco: i Friedkin vogliono organizzare uno show

Corriere dello Sport.it -Il battagliero José Mourinho non vede l’ora di abbandonare quella “fastidiosa” calma londinese per trasferirsi in una città affamata, piena di sogni e ansiosa di dimostrargli tutto il suo amore. Il portoghese non ce la fa più ad aspettare, chi gli è vicino lo racconta come un leone in gabbia. L’atmosfera incandescente della Città Eterna lo carica e i contatti con Pinto per preparare al meglio la nuova stagione sono più che quotidiani. Si comincia dal mercato, ma poi il programma degli allenamenti e del ritiro estivo, lo staff dei preparatori ma anche le informazioni su tutto il comparto organizzativo. La presentazione di Mourinho, una volta terminata la stagione, sarà “speciale” proprio come lui. I Friedkin vogliono costruire un vero e proprio show sull’arrivo del portoghese. Non si esclude una presentazione in grande stile direttamente allo Stadio Olimpico.