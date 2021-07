Roma, Mourinho incontra per la prima volta Zaniolo, Pellegrini e Smalling

corrieredellosport.it – José Mourinho ieri è sbarcato nella Capitale ricevendo l’affetto dei tifosi della Roma. Prima a Ciampino, dove 500 persone hanno atteso il suo atterraggio e il passaggio – blindato – della sua auto, poi a Trigoria dove altrettanti tifosi hanno potuto ricevere il suo saluto dalla terrazza della palazzina che affaccia sul piazzale Dino Viola. Da ieri il tecnico portoghese è nel centro sportivo per “scontare” i saluto dalla terrazza della palazzina che affaccia sul piazzale Dino Viola. cinque giorni di quarantena imposti dal Governo per chi è stato in Inghilterra negli ultimi quindici giorni. Dentro il Fulvio Bernardini il tecnico può girare liberamente, così ha salutato anche i primi giocatori della Roma che questa mattina hanno varcato i cancelli di Trigoria per continuare il loro allenamento che anticipa il raduno della prossima settimana. Ecco quindi il primo incontro ufficiale di Mourinho con Zaniolo, Pellegrini, Smalling e Kumbulla. Il primo ad arrivare è stato il talento giallorosso, reduce da una stagione di stop e pronto a mettersi a disposizione del mister dall’inizio del ritiro. Poi è stata la volta del capitano della Roma, Pellegrini, che prima di entrare si è fermato a fare un selfie con un piccolo tifoso giallorosso, l’unico presente davanti i cancelli di Trigoria nonostante il sole cocente e un caldo torrido. A Trigoria è presente anche una troupe cinematografica che da due settimana sta seguendo i movimenti di Mourinho per poi realizzare una specia di docufilm dei suoi primi giorni in giallorosso: dalla preparazione della partenza dal Portogallo, allo sbarco a Ciampino fino ai suoi primi allenamenti con la Roma. Presente a Trigoria anche Smalling, pronto a incontrare nuovamente il tecnico con cui aveva già lavorato ai tempi del Manchester United. Oggi non si è parlato del futuro, ma Mourinho ha voluto presentarsi ai giocatori senza toccare gli argomenti più importanti. Dalla prossima settimana lo Special One affronterà anche i temi più importanti: dagli allenamenti alle ambizioni della squadra fino al futuro di alcuni giocatori. L’era Mourinho è cominciata.