La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, valutando con attenzione le opportunità utili a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è registrato un cambio di rotta nelle strategie del club giallorosso: stanno infatti calando le quotazioni di Richard Ríos, centrocampista colombiano seguito con interesse nei giorni scorsi.

Parallelamente, prende quota la candidatura di El Aynaoui, giovane talento del Lens, che torna ad essere una delle prime scelte per il centrocampo. I contatti tra le parti sono proseguiti anche oggi, segnale evidente di una trattativa ancora viva e potenzialmente destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la situazione in attacco Ferguson del Brighton rimane sempre la soluzione più viva, con la squadra inglese che è disposto a farlo partire in prestito.