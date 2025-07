La Roma continua a lavorare sotto traccia per rafforzare il centrocampo, e il nome in cima alla lista resta quello di Richard Ríos. Il centrocampista colombiano è da tempo nel mirino del club giallorosso, che ha già presentato un’offerta da 30 milioni di euro. Un’offerta importante, apprezzata in particolare dallo staff del giocatore, colpito dalle condizioni economiche proposte, tra stipendio e bonus.

Stando a quanto riporta Gustavo Soler, il Palmeiras non ha intenzione di facilitare la trattativa. Il club brasiliano, infatti, non è disposto a cedere facilmente il proprio gioiello e, pur consapevole delle difficoltà nel trattenerlo, continua a fare muro. L’obiettivo dichiarato è uno solo: tenere Ríos, almeno per il momento. Ma la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente qualora altre società dovessero inserirsi nella corsa con proposte simili a quella della Roma.

I giallorossi, dal canto loro, restano vigili ma non intendono restare fermi in attesa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza capitolina ha già individuato un possibile piano B: si tratta di Neil El Aynaoui, classe 2001 del Lens. Il centrocampista franco-marocchino rappresenta una valida alternativa nel caso in cui l’operazione Ríos non dovesse andare a buon fine.

Il mercato è ancora lungo, ma a Trigoria si lavora con decisione: obiettivo, regalare a Gasperini un rinforzo di spessore per la nuova stagione.

Proprio a tal proposito, Fabrizio Romano ha dichiarato che la problematica dell’affare Roma–Rios riguarda la richiesta elevata del Palmeiras: i brasiliani vogliono 30 milioni di parte fissa, ai quali vanno aggiunti potenziali bonus. La Roma, afferma l’esperto di calciomercato, sperava di portare il centrocampista per molto meno. Per questo motivo, la Roma è tornata su Neil El Aynaoui.