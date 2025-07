Roma decisa su Wesley: c’è l’intesa col giocatore, ma il Flamengo alza la posta

La Roma accelera sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa prima del ritiro estivo e dare subito a Gian Piero Gasperini nuovi elementi su cui lavorare. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Wesley, giovane talento del Flamengo.

Come riportato da Matteo Moretto, il club capitolino ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro per il terzino brasiliano. Una cifra importante, ma che al momento non basta: il Flamengo, infatti, continua a fare muro e punta a ottenere almeno 25 milioni, cifra che lo Zenit ha già messo sul piatto.

La Roma, però, può contare su un vantaggio fondamentale: l’accordo con il giocatore è stato raggiunto. Wesley ha già detto sì al progetto giallorosso, ora resta da trovare l’intesa con il club carioca per chiudere l’operazione e consegnare a Gasperini un rinforzo prezioso sulle corsie.