Roma, Mourinho a cena con staff e giocatori in Olanda

Sono otto le partite con risultati utili consecutivi, il tutto senza dubire pochi gol. La ritrovata serenità in casa Roma cresce sempre più, portando la squadra ad ottenere prestazioni e risultati. Mourinho lavora tanto sull’aspetto psicologico e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha deciso di portare la squadra e lo staff a cena fuori nel centro di Arnehm, città dove i giallorossi hanno giocato l’andata di Conference e dove rimarranno fino a oggi pomeriggio prima di partire per Udine. Tante risate tra squadra e staff segno di una ritrovata compattezza aiutati dagli ultimi risultati. Il tecnico portoghese ha dunque lasciato uno spazio ai giocatori per poi trovarli carichi per le prossime partite tra cui il ritorno col Vitesse e il derby contro la Lazio.