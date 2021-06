Roma, Mou dà il via ai casting degli esterni

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Tanti. Troppi. Mourinho non è dogmatico e preferisce ragionare sul materia che ha a disposizione piuttosto che piegare l’estro dei suoi giocatori a un modo fisso. Però ha chiaramente le sue idee e i suoi moduli più usati sono il 4-2-3-1 e il 4-3-3. La Roma ha almeno tre calciatori che possono giocare nella posizione di trequartista: Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. Tutti e tre possono anche giocare partendo da una posizione più laterale, senza perdere troppo della loro alta qualità.

Questa duttilità è sicuramente un asso nella manica dell’allenatore ma rende sicuramente esagerata (per numero e per monte ingaggi) la batteria degli esterni puri. Nella rosa ipertrofica che Tiago Pinto deve snellire ci sono almeno cinque esterni puri: Pedro, Carles Perez, El Shaarawy e i cavalli di ritorno Cengiz Under e Kluivert.

Il primo non sarà riscattato dal Leicester e il secondo avrebbe anche voglia di restare al Lipsia ma è fortemente attirato dall’idea di lavorare con Mou che, in occasione della finale di Europa League 2017 vinta 2-0 dal Manchester United sull’Ajax, si fermò a fine gara a parlare con il giovanissimo figlio d’arte. “Un giorno giocherai per me”, gli disse. E quel momento potrebbe arrivare.

Tra tutti gli esterni quello maggiormente indiziato ad andare via è Carles Perez, che con Fonseca ha trovato poco spazio (21 presenze ma solo 6 da titolare e 2 gol) e non ha convinto. Si cercano ammiratori in Liga. Discorso simile vale per Pedro, che con Mou ha giocato al Chelsea ma che alla Roma ha fatto bene solo nelle prime settimane.

El Shaarawy sta recuperando dall’infortunio all’omero rimediato nell’ultima giornata di campionato: se dovessero arrivare offerte la Roma non chiuderebbe le orecchie, anche perché il Faraone è arrivato dopo l’esperienza cinese a parametro zero e una sua cessione porterebbe plusvalenza. Tra Under e Kluivert ha più probabilità di restare il secondo. L’ipotesi, però, è che Mou voglia provali tutti e due in pre-campionato e poi decidere.