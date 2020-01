Roma: Mkhitaryan k.o. Cristante rinnova: 2024

La Roma si sta allenando con la testa alla sfida contro la Juventus. Una buona notizia e una brutta per Fonseca nella settimana che porta al big match. La buona è che Nicolò Zaniolo ce la farà nonostante si sia allenato a parte. La brutta riguarda Mkhitaryan, che non si è visto in campo ma ha fatto gli esami strumentali. Il verdetto parla di lesione al retto femorale della coscia sinistra, l’armeno verrà valutato giorno per giorno ma non sarà disponibile domenica sera. Potrebbe esserci, partendo dalla panchina, Bryan Cristante. Il centrocampista ha rinnovato con la Roma allungando il suo contratto fino al 2024. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.