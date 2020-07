Roma, missione compiuta: batte il Toro ed è quinta

Il Corriere della Sera (M. Gasparotto) – La Roma continua a giocare e vincere. Dopo le modifiche apportate da Paulo Fonseca, con il passaggio al 3-4-2-1, i giallorossi hanno cambiato marcia, conquistato 7 risultati utili consecutivi e blindato, in modo definitivo soltanto ieri con il successo in casa del Torino, il quinto posto. Il Milan, distante 4 punti, con una giornata a disposizione non può più raggiungere i capitolini. I tre punti però non sono stati semplici da conquistare, merito della formazione guidata da Longo, che prima trova il vantaggio con Berenguer e poi tiene vivo il match nella ripresa, grazie alla bella azione in solitaria di Singo, giovane su cui la società ha puntato. Ora la Roma resterà in Piemonte, si allenerà a Vinovo e fra poco più di 48 ore sfiderà la Juventus, prima di pensare agli ottavi di Europa League, in programma il 6 agosto in Germania contro il Siviglia.