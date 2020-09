Roma, Milik è atterrato a Ciampino – VIDEO

Arkadiusz Milik è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Il polacco, dopo aver svolto la visita specialistica in Svizzera, è sempre più vicino all’ufficialità con la maglia della Roma. L’attaccante dovrà infatti svolgere la consueta visita d’idoneità. Intanto Edin Dzeko è partito con i compagni in direzione Verona per quella che sembra essere la sua ultima partita con i colori giallorossi. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo.

