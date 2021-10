Roma-Milan, le probabili formazioni e dove vederla: Mkhitaryan o El Shaarawy a sinistra

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Diavoli e streghe all’Olimpico. Rimontato il Cagliari (1-2) fanalino di coda del campionato, la Roma alza l’asticella posizionandola al livello massimo. Nella serata di Halloween arriverà il Milan, capolista insieme al Napoli, fermato proprio in casa la scorsa settimana dai giallorossi, ma avanti per la differenza reti.

Nove punti nelle ultime tre gare di campionato per i rossoneri. Rimonta con il Verona (3-2), vittoria thriller con il Bologna (2-4) e successo di misura nel turno infrasettimanale contro il Torino (1-0).

La Roma del rientrante Mourinho sarà spinta da 47.000 anime giallorosse. Secondo sold out consecutivo dopo quello della scorsa settimana con il Napoli. Saranno inoltre presenti anche 3000 tifosi rossoneri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-MILAN

Rui Patricio – fondamentale per la rimonta di Cagliari – avrà davanti a sé i soliti fedeli scudieri: Mancini ed Ibanez – a segno in Sardegna – centrali, Karsdorp ed il carente Vina, protagonista della rete dei sardi, laterali. Calafiori insidia la titolarità dell’uruguaiano.

L’ex figliol prodigo Cristante avrà in mano la preziosa gestione centrocampo insieme a Veretout. A spingere Abraham al gol ci saranno certamente Zaniolo e Pellegrini. Il numero 22 ha disputato un’altra prestazione superba a Cagliari. Si è guadagnato i due calci da fermo – angolo e punizione, trasformata magistralmente proprio dal capitano – che hanno permesso alla Roma di ribaltare il risultato, ma non è riuscito a trovare ancora il primo centro stagionale. Insieme a loro uno tra Mkhitaryan ed El Shaarawy, altro ex.

Micki è intrappolato in un tunnel di confusione. Le prestazioni sono costantemente insufficienti e la flessione è netta. Nuovamente sostituito per il Faraone a Cagliari, l’armeno potrebbe vedere finire la maglia da titolare proprio indosso ad ElSha. Quello della casella sinistra della trequarti è infatti l’unico rebus di Mou.

Modulo speculare per Pioli. Calabria, l’ex giallorosso Kjaer, Tomori e Theo Hernandez proteggeranno la porta difesa da Tatarusanu. Tonali e Bennacer a centrocampo, mentre Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao agiranno a sostegno di Ibrahimovic, favorito su Giroud.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

La grande sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il collegamento con il prepartita comincerà circa trenta minuti prima del fischio d’inizio, in programma alle 20:45. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini al commento tecnico.

ROMA-MILAN, ARBITRA MARESCA

Fabio Maresca sarà l’arbitro di Roma–Milan. Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero gli assistenti. Giovanni Ayroldi quarto uomo. Var affidato a Paolo Silvio Mazzoleni, Pasquale De Meo all’Avar.

Il bilancio delle gare dirette dal fischietto napoletano non è tra i migliori per i giallorossi. In 10 gare precedenti sono solo 4 le partite vinte, 5 i pareggi ed una sconfitta: il 3-2 di Verona, ultima gara della Roma arbitrata da Maresca.

Al Var ci sarà Mazzoleni per la terza volta in questa stagione. L’arbitro bergamasco era infatti al monitor nelle due vittorie, entrambe contro squadre toscane: il debutto stagionale con la Fiorentina e contro l’Empoli. Nella sfida contro la formazione viola, Mazzoleni risultò decisivo ai fini del risultato (3-1). Convalidò infatti il vantaggio di Mkhitaryan ed il raddoppio di Veretout, a segno poi con una doppietta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Tripi, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Mkhitaryan, Shomurodov, Zalewski, Felix, Perez.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Diffidati: Cristante.

Squalificati:-.

AC MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Kalulu, Conti, Romagnoli, Gabbia, Kessie, Bakayoko, Krunic, Maldini, Giroud, Pellegri.

Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Castillejo, Florenzi, Messias, Plizzari, Rebic.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Carbone-Lo Cicero.

IV Uomo: Ayroldi.

Var: Mazzoleni.

Avar: De Meo.