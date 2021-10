Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: El Shaarawy insidia Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Superato lo scoglio con il Cagliari, la Roma aspetta all’Olimpico il Milan capolista e ancora imbattuto in campionato. I giallorossi puntano alla prima vittoria con una big e per farlo si affideranno ai soliti noti, o quasi. Nella conferenza stampa di ieri Mourinho ha nuovamente confermato l’idea di continuare con i suoi assi nello scacchiere iniziale, con l’unico dubbio sulla corsia sinistra tra Mkhitaryan ed El Shaarawy. Il Faraone, atteso da una partita speciale, sembra in vantaggio sull’armeno apparso stanco nelle ultime uscite. Del resto Rui Patricio confermato; davanti a lui Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Cristante e Veretout a fare da diga. Oltre al Faraone, la trequarti si completa con Zaniolo (con due gol all’attivo contro il Milan in 2 partite) e Pellegrini alle spalle dell’unica punta Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.