Roma-Milan, i convocati di Fonseca: torna Kumbulla. Non c’è Dzeko

La Roma ha diramato l’elenco dei convocati scelti da Paulo Fonseca per la sfida di stasera contro il Milan, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Torna tra i convocati Kumbulla, mentre restano fuori per infortunio Smalling, Ibanez e Dzeko.

Portieri: Fuzato, Mirante, Pau Lopez

Difensori: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy