Roma, manita alla spagnola

Il Messaggero (U. Trani) – Secondo successo di fila per la Roma di Fonseca, che batte il Benevento per 5 a 2 all’Olimpico e sale a quota 7 punti in classifica, raggiungendo l’Inter e restando in scia per un posto in Champions League. Dopo la falsa partenza con il gol di Caprari, i giallorossi riescono a ribaltare il risultato con la qualità offensiva e le capacità dei singoli (Pedro, Dzeko e Mkhitaryan). Il tecnico portoghese torna a schierare il 4-2-3-1, la prima volta dopo la sconfitta contro l’Udinese della scorsa estate. La squadra di Inzaghi mette a nudo le difficoltà difensive della Roma, ma nella ripresa i cambi dalla panchina chiudono l’incontro. Una Roma che sogna in grande e parla spagnolo: oltre a Pedro, partito dal primo minuto, entrano a gara in corso Villar, Carles Perez – autore del definitivo 5 a 2 – e Borja Mayoral.