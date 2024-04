Milan, Calabria: “Sono stati bravi a finalizzare. Siamo in svantaggio, ma c’è il ritorno“

Davide Calabria, difensore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

DAVIDE CALABRIA A RAI SPORT

Roma che vi ha sorpreso?

“Sono forti, sono stati bravi nel primo tempo. Hanno giocatori fenomenali, fa parte del calcio. Bravi a contenerci in difesa e a far gol da corner. Noi non siamo stati così bravi a finalizzare, nonostante le occasioni. Siamo in svantaggio, ma c’è il ritorno”.

Vi aspettavate un El Shaarawy a bloccarvi sulla fascia sinistra?

“La preparazione della gara fa parte del gioco, bella mossa per contenere la fascia sinistra. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Rimbocchiamoci le maniche, in vista del ritorno”.