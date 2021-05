Roma-Manchester United, le probabili formazioni e dove vederla: rientra Mancini, Cristante ancora a centrocampo

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Il risultato dell’andata non permette di riporre molte speranze. A ciò si aggiunge anche (o soprattutto?) il trambusto generato dalla notizia di ieri pomeriggio: l’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa dalla prossima stagione. In tutto questo c’è comunque una semifinale di Europa League.

Quella di domani sera (ore 21) contro il Manchester United sarà per Paulo Fonseca – salvo un’altra impresa stile Barcellona, ma sarà ben più difficile – l’ultima serata europea alla guida della Roma. Il tecnico giallorosso non avrà neanche l’appiglio della formazione titolare. Tutt’altro. Ad Old Trafford – dove i Red Devils si sono imposti per 6-2 – Pau Lopez si è infortunato alla spalla sinistra. Respingendo un tiro di Pogba, il portiere spagnolo ha infatti rimediato la lussazione. Sarà necessario l’intervento, che si svolgerà in Italia anziché in Svizzera come inizialmente ipotizzato. La stagione per l’iberico è quindi finita. A sostituirlo domani sarà Mirante, anche lui agli sgoccioli dell’esperienza romanista.

In difesa, però, ci saranno i titolari. Assente all’andata per squalifica, Mancini affiancherà sulla destra l’ex Smalling. Completerà il pacchetto arretrato Ibanez. Davanti sarà confermata la coppia vista domenica contro la Sampdoria composta da Cristante e Villar. Scelta obbligata per Fonseca. Diawara si è fermato per un problema al pube, mentre Veretout – uscito all’andata ad inizio gara – ha accusato una lesione al flessore destro.

Doppia assenza anche sulla fascia sinistra. Spinazzola ha lo stesso problema del centrocampista francese, ma al flessore sinistro; Calafiori, invece, avverte un fastidio al flessore destro. Ci sarà quindi Bruno Peres. Sull’altro versante certa è la presenza di Karsdorp. Dopo aver assistito alla nascita del secondogenito Thomas – per cui ha saltato la disfatta (2-0) a Genova contro la Sampdoria – Pellegrini ritornerà a disposizione. Assieme a Mkhitaryan il capitano supporterà Dzeko.

Con il discorso qualificazione quasi in tasca, Solskjaer varerà qualche piccolo cambiamento. Si parte dalla porta, dove de Gea sederà in panchina per far spazio a Henderson. Sulla sinistra, poi, Telles darà il cambio a Shaw. Confermati gli altri tre di difesa. A destra Wan-Bissaka, Lindelof e Maguire al centro. Piccolo ballottaggio per i due di centrocampo. A contendersi la maglia da titolare al fianco di McTominay saranno Fred e Matic, entrato nel mirino della Roma per la prossima stagione. Ad ora, il favorito è il brasiliano. Possibile dualismo anche per la casella di centro-destra della trequarti alle spalle di Cavani. Rashford potrebbe essere sostituito da Greenwood. Nessun dubbio invece per Fernandes e Pogba.

ARBITRA BYRCH: CON LUI NESSUNA VITTORIA PER LA ROMA

A dirigere Roma–Manchester United sarà Felix Byrch. L’arbitro tedesco verrà coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp. Felix Zwayer sarà il quarto uomo. La Var spetterà invece a Marco Fritz, Sascha Stegemann all’Avar.

Con Byrch la Roma non ha mai vinto. Nei due precedenti, infatti, i giallorossi hanno ottenuto un pareggio ed una sconfitta. Nella prima occasione la Roma pareggiò 1-1 in trasferta contro il Cska Mosca, nella fase a gironi della Champions League 2014-15. Il secondo incrocio con il fischietto tedesco è – caso vuole – contro una squadra inglese, sempre in semifinale. Byrch ha infatti diretto Liverpool–Roma (5-2), andata della semifinale della Champions 2017-18.

DOVE VEDERE ROMA-MANCHESTER UNITED

La sfida tra Roma e Manchester United sarà visibile su Sky. Il ritorno della semifinale d’andata dell’Europa League sarà disponibile su due canali: Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Possibile anche la visione in streaming. Gli abbonati della pay-tv potranno infatti usufruire dell’app Sky Go. In alternativa, sarà possibile acquistare il relativo pacchetto su Now.

I non abbonati potranno tuttavia seguire le azioni salienti della gara su TV8. Il canale free trasmetterà infatti la Diretta Goal sia della gara dell’Olimpico che di Arsenal–Villarreal, l’altra semifinale. All’andata gli spagnoli hanno vinto per 2-1. Il fischio d’inizio di entrambe le partite è previsto alle 21.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione : Fuzato, Kumbulla, Santon, Ciervo, Darboe, Pedro, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Calafiori, Spinazzola, Veretout, Diawara, Perez, El Shaarawy, Zaniolo.

Squalificati:-.

Diffidati: -.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Cavani.

A disposizione: De Gea, Grant, Williams, Tuanzebe, Mata, Matic, Amad, van de Beek, Rashford, Elanga.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Indisponibili: James, Jones, Martial.

Squalificati: -.

Diffidati:-



Arbitro: Byrch.

Assistenti: Borsch-Lupp.

IV Uomo: Zwayer.

Var: Fritz.

Avar: Stegemann.