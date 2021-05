LIVE – Roma-Manchester United 0-0. Inizia il match

Pagine Romaniste – Quella di questa sera (ore 21) contro il Manchester United sarà per Paulo Fonseca – salvo un’altra impresa stile Barcellona, ma sarà ben più difficile – l’ultima serata europea alla guida della Roma. Il tecnico giallorosso non avrà neanche l’appiglio della formazione titolare. Tutt’altro. Ad Old Trafford – dove i Red Devils si sono imposti per 6-2 – Pau Lopez si è infortunato alla spalla sinistra. Respingendo un tiro di Pogba, il portiere spagnolo ha infatti rimediato la lussazione. Sarà necessario l’intervento, che si svolgerà in Italia anziché in Svizzera come inizialmente ipotizzato. La stagione per l’iberico è quindi finita. A sostituirlo questa sera sarà Mirante, anche lui agli sgoccioli dell’esperienza romanista. Fonseca opta per un 4-2-3-1. In difesa ci saranno Ibanez e l’ex Smalling con Karsdorp e Peres sulle fasce. Sorpresa Mancini a centrocampo, che affiancherà Cristante. In attacco Dzeko, con Mkhitaryan-Pellgrini-Pedro a supporto del bosniaco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres; Mancini, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Santon, Bove, Ciervo, Darboe, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Calafiori, Spinazzola, Veretout, Villar, Diawara, Perez, El Shaarawy, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van de Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

A disposizione: Henderson, Grant, Williams, Tuanzebe, Mata, Telles, Matic, Amad, McTominay, Lindelof, Rashford, Elanga.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Indisponibili: James, Jones, Martial.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Arbitro: Brych.

Assistenti: Borsch-Lupp.

IV Uomo: Zwayer.

Var: Fritz.

Avar: Stegemann.

